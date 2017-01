Agrupación docente de 4 ciudades adhiere al freno de la elección de cargos

Los docentes nucleados en la agrupación “Patria Grande” anunciaron su adhesión y acompañamiento al impedimento de la asamblea para la elección de cargos anunciado por Unter en rechazo al 17% de aumento. El espacio político se suma a la medida sus delegaciones en Viedma, Fiske Menuco , Bariloche y Valle Medio. Este miércoles 1 de febrero se desarrollarán las asambleas de cargos de la Nueva Escuela Secundaria de Río Negro. Las mismas fueron definidas unilateralmente por les agentes educativos del ministerio, en contra de las definiciones y reclamos de les docentes que finalizaron el ciclo lectivo 2016 en medio de incertidumbres y solicitando la no implementación de la reforma. Si algo generó mal estar en el ámbito docente durante el ciclo lectivo anterior fue la NO apertura de paritarias y la nueva reforma del nivel secundario. En el transcurso de enero del 2017 y en plenas vacaciones se dieron a conocer las resoluciones que regularían las próximas asambleas para la implementación de la ESRN (Escuela Secundaria Río Negro). Quedaron directamente expuestas las necesidades y reclamos por falta de espacios para discutir las resoluciones emitidas, por ejemplo el régimen académico, la falta de claridad en la estabilidad laboral de les docentes, la pérdida de puestos de trabajo en las plantas orgánicas funcionales, las escasas jornadas para el análisis de la propuesta curricular, la carencia de espacios de discusión para estudiantes y la comunidad en general. De la misma manera quedó plasmada la incertidumbre sobre el presupuesto que será destinado para la nueva política educativa. Para la implementación de la ESRN es necesaria la incrementación de un 25% más del presupuesto anual anterior. Este punto polémico genera mayores dudas si se tiene en cuenta que el pasado jueves el gobernador de la provincia se dirigió a la ciudadanía rionegrina para “sincerar el déficit fiscal” y anunciarle a los gremios que las paritarias salariales tendrán un techo del 17%, que de no aceptarse se implementará por decreto. Este lunes gran número de gobernadores salieron a blanquear públicamente que propondrán de manera corporativa un techo máximo del 17 % de aumento en todas las provincias. Les docentes rionegrinos entienden que es necesario un cambio educativo con compromiso social y político para transformar la sociedad desigual en la que vivimos pero ese cambio tiene que ser democrático y garantizado por un Estado de Derecho Social que no responda a las políticas subsidiarias de los modelos económicos neoliberales que se ocultan en los discursos inclusivos. Desde el espacio de Docentes en Patria Grande con delegación en Viedma, Bariloche, Fiske Menuco y Valle Medio solicitamos y adherimos al pedido gremial de impedir y no participar de las asambleas de cargos decididas unilateralmente por el gobierno hasta que no se garanticen los derechos laborales y educativos para todes les actores educativos y sociales. RSS feed Comments