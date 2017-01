El subsecretario de Deportes municipal, Daniel Ljungberg, brindó detalles del operativo en el que se derribó la estructura del ex albergue municipal en el predio de la Casa del Deporte. Adelantó que hace varios meses se trabaja en el plan de reutilización del espacio, y evaluó: “No podíamos poner al edificio por sobre la seguridad de las personas”. Ljungberg precisó que ya a comienzos del año pasado se presentaron informes técnicos que recomendaban la demolición del espacio, por la magnitud del daño que la estructura tenía tras los tres incendios que sufrió. “Fueron tantos años de abandono del lugar que ya no se podían revertir los daños —explicó el funcionario—, hace tiempo que el edificio tenía un riesgo de derrumbe muy elevado, además de que se convirtió en un espacio peligroso en otros sentidos; a todos nos duele perder un lugar histórico, pero como Estado debemos actuar cuando hay un riesgo para las personas”. En el relevamiento realizado en enero de 2016 por la Dirección de Obras por Contrato municipal, se consignaba que “todo el sector denominado albergue, vestidores y baños se encuentra en total abandono” y que en el caso del albergue “tiene el 90% de la tirantería de su cubierta y carpintería de muros quemada, por lo que deberá ser demolida a la brevedad por el alto riesgo que representa”. Y en el informe posterior, fechado en abril de ese año, la entonces Coordinación de Seguridad Ciudadana municipal también recomendaba la “demolición inmediata de dicho predio, con el fin de no tener que lamentar hechos de violencia o víctimas fatales en el lugar”. En los fundamentos de la recomendación se explicaba que en las inspecciones oculares que se realizaron en horarios diurnos y nocturnos no sólo se observaron los daños estructurales del edificio, sino personas ingresando y permaneciendo en el lugar sin autorización, constituyendo un riesgo para sí mismos y para otras personas que circulaban por las cercanías del edificio. Ljungberg también adelantó que ya se está trabajando en un plan de recuperación del espacio y de la infraestructura restante, y evaluando distintas posibilidades para que el lugar recupere su función social y deportiva. El procedimiento de derribo fue llevado adelante este domingo por personal de la Subsecretaría de Protección Civil, la Subsecretaría de Servicios y la Subsecretaría de Deportes, coordinados por los titulares de las tres áreas: Patricia Díaz, Eduardo Garza y Daniel Ljungberg, respectivamente. La subsecretaria de Protección Civil detalló que “se comprobó que todas las estructuras estaban dañadas, incluso más allá del techo; las paredes que sufrieron las quemaduras tenían muy poca resistencia y se tomó la decisión de derribar todo para mayor seguridad”. Y señaló que “el tema de la seguridad a todo nivel es el eje fundamental de la decisión que se tomó, tanto para mitigar riesgos posibles en el área de los edificios como de la prevención de delitos en el lugar”. Se comenzó a las 7 de la mañana, abriendo el ingreso al predio con una máquina retroexcavadora, que luego se utilizó para el derribamiento del techo del edificio. El operativo demandó seis horas de trabajo, y se concretó en el tiempo planificado y con la implementación de medidas de máxima seguridad tanto para los trabajadores como para los observadores que se fueron acercando al lugar a ver las tareas, tanto desde la Costanera como desde la playa. RSS feed Comments