Desde hace varios años, la reconocida docente brinda capacitaciones de Dirección invitada por el área de Coros de la Subsecretaría de Cultura local y Fundación Música Viva. Hoy fue distinguida por el municipio por su valioso aporte con la entrega de un presente. El 09, 10 y 11 de febrero cerrarán los cursos con conciertos abiertos al público. Este lunes (30/01) por la mañana, María del Carmen Aguilar fue recibida por el Secretario de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo, Carlos Sánchez; por la Subsecretaria de Cultura, Ana Geron; y por la referente del área de Coros, Laura Esteves, quienes la reconocieron con la entrega de un prendedor de Tito Testone por su aporte al arte coral de la ciudad. Desde el 09 de enero hasta el 11 de febrero, más de 45 personas, entre 13 y 87 años, participan de estos cursos intensivos de verano, y 10 de ellos toman clases de dirección coral con la reconocida docente, presidenta de la ONG Redes Musicales, organización de Buenos Aires que colabora activamente en la promoción y acercamiento a la música en lugares donde no es fácil el acceso a capacitaciones. "Es muy enriquecedor ver a los chicos cómo año a año van evolucionando, cada vez más se los ve seguros de enfrentar a un coro mayor", acotó María del Carmen, quien visita Bariloche desde los inicios de los Coros Municipales, en el '87. Por una muy cercana relación con Laura Esteves, ha mantenido una fluida relación con nuestra ciudad, y los talleres se han convertido en un clásico en temporada de vacaciones. "Bariloche siempre tuvo mucha actividad coral. Muestra de esto es el trabajo de Laura, la Fundación Música Viva y el Municipio sosteniendo el área de Coros, que por otro lado, me encanta la nueva sala que tienen en La Llave, es un punto de referencia", dijo en referencia al espacio que fuera otorgado a los coros municipales luego de terminadas las nuevas alas de la Escuela Municipal de Arte La Llave, hace dos años. "Nos resulta muy enriquecedora toda la experiencia adquirida con Bariloche durante todos estos años para responder a pedidos de otros lugares. Estamos yendo a Trevelin a una escuela de cuerdas y a Esquel a un grupo de instrumentos autóctonos de folklore", contó la visitante. Ana Geron destacó el valor de estas instancias de capacitación donde "se visualiza el hecho de dirigir a un coro 'grande', como calificó María del Carmen, y tiene que ver con un proceso interno de mucha movilización. Me parece que están en excelentes manos, con el proceso de continuidad de estos talleres, la posibilidad de mostrarse y el cierre con una evaluación", valoró la funcionaria. María del Carmen Aguilar fue docente en el Departamento de Artes de la UBA, y fue referente en el Centro Cultural Recoleta, el Camping Musical Bariloche, la Fundación Antorchas y muchas otras instituciones de Argentina, Uruguay, Brasil y España. Es reconocida por su método de enseñanza musical, por el cual cuenta con varios libros editados. El jueves 09 de febrero se presentará el concierto de cierre en Dina Huapi, el viernes 10 será en la Sala de Prensa; para finalizar en el Salón del Cerro Otto el sábado 11 de febrero.