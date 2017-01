El Departamento de Veterinaria y Zoonosis recuerda que hay muchas enfermedades que afectan a perros y gatos que se pueden transmitir a las personas, siendo la parasitosis y la rabia dos de las más comunes. Cuáles son los síntomas y las principales medidas preventivas. Rabia: ¿Qué es? La rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso de los mamíferos, incluyendo al hombre. ¿Cómo se contagia? El virus se localiza en la saliva del animal infectado. El animal contagia la rabia mordiendo o lamiendo alguna zona lesionada del cuerpo de otro animal o de una persona. ¿Cómo es? La rabia es una enfermedad que no tiene cura una vez que se presentan los síntomas y puede producir la muerte si no se recibe el tratamiento adecuado a tiempo. ¿Cuáles son los síntomas? En las personas, una vez declarada la enfermedad, los síntomas más comunes son: fiebre, inquietud, dificultad para tragar, depresión, dolor de cabeza, y a veces irritación y dolor en el sitio de la mordedura o lamedura. La enfermedad progresa a parálisis muscular, convulsiones y muerte. En los perros y gatos: cambios de comportamiento, agresividad, salivación excesiva, imposibilidad de tragar o de beber, pupilas dilatadas, convulsiones, parálisis y muerte. ¿Cómo se previene? - Vacunar obligatoriamente a perros y gatos a partir de los 3 meses de edad y revacunarlos anualmente - Precaución en el contacto con perros y gatos, aunque sean de conocidos - Evitar el contacto con murciélagos, especialmente si están caídos o con signos de enfermedad - Consultar al centro de salud más cercano ante cualquier mordedura Parasitosis: ¿Qué es? Es una enfermedad causada por parásitos que pueden vivir en la superficie del cuerpo (piojos) o en su interior (tenias y áscaris). ¿Cómo se contagia? El contagio se produce a través del contacto directo de su mascota con la materia fecal de otros animales contaminada con huevos y/o larvas de parásitos. ¿Cuáles son los síntomas? En los animales, la parasitosis puede provocar vómitos, diarrea, hemorragia, obstrucción intestinal, pérdida de peso, abdomen abultado y menor crecimiento. En las personas, dependiendo el tipo de parásitos, los signos pueden ser desde no evidentes hasta vómitos, diarrea, ceguera, abortos. ¿Cómo se previene? - Mantener la higiene ambiental en la zona donde el animal defeca frecuentemente - Evitar el contacto con la materia fecal de otros animales en lugares públicos - Desparasitaciones regulares de las mascotas - Lavar bien frutas y verduras antes de consumir - Consumir y utilizar sólo aguas seguras Cuidar a su mascota es quererla - ¿Qué es cuidarla? - En la vía pública: siempre acompañados, nunca solos - Recoger la materia fecal de la vía pública - Perros potencialmente peligrosos, siempre con bozal - Desparasitarlos cada 4 o 6 meses - Esterilizar a machos y hembras - Patentar los canes Se recuerda a los vecinos que se encuentra vigente la ordenanza 1931-CM-09, sobre el Plan Municipal de Control de la Fauna Urbana, cuyo incumplimiento es pasible de infracciones. Para realizar consultas, los interesados pueden acercarse al Departamento de Veterinaria y Zoonosis, en calle San José S/N (Barrio Ñireco, junto a Tránsito y Transporte), de lunes a viernes de 8 a 15 hs, llamar al teléfono 442-6262 o escribir al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla RSS feed Comments