El intendente Gustavo Gennuso acompañó al gobernador provincial Alberto Weretilneck en el acto de inauguración de la pavimentación, cordón cuneta y veredas de la ruta provincial 82, que ahora une con asfalto el Oeste de la ciudad con la Circunvalación. "Esto no sólo beneficia a esta zona sino a toda la ciudad", señaló. La inauguración del nuevo tramo de la ruta 82, que implicó para la Provincia una inversión de más de 25 millones de pesos, se realizó este viernes por la mañana, con la presencia de referentes de las juntas vecinales de Villa Lago Gutiérrez y Villa Los Coihues, además de funcionarios municipales y provinciales. La obra estuvo a cargo de la firma Codistel, e implicó la construcción del terraplén, alcantarillados, la estructura de base y sub base, la carpeta de concreto asfáltico en caliente, señalización vertical y horizontal, recalce de banquinas con suelo seleccionado, cordón cuneta y veredas. Su trazado cierra ahora un circuito pavimentado que conecta el km 8 de Av. Bustillo y la ruta 40 Sur, además del Este de la ciudad a través de la Circunvalación. "Las ciudades que se modernizan y que quieren crecer necesitan conectarse. El desarrollo está atado a la conectividad que podamos tener entre las partes de nuestra ciudad. Y esta ruta es fundamental para lograr esa conectividad", remarcó el intendente Gustavo Gennuso durante la inauguración. Agradeció al gobernador Weretilnecl y al ministro de Obras y Servicios Públicos provincial, Carlos Valeri, por "el impulso que le han dado a esta zona y enlazó "la alegría de esta obra" con el proceso de diálogo entre sectores que se dio para delinear el proyecto: "Fueron muchas reuniones, cambios de trazas, esto trajo muchas discusiones pero también algo que para nosotros es una bandera fundamental de nuestro gobierno, que es sentarse a dialogar para tratar de resolver los problemas de Bariloche con las condiciones que la ciudad necesite, pensando siempre en el bien común del conjunto de la ciudad y no solamente en los casos particulares". Además, el jefe comunal adelantó que en la primera revisión del transporte urbano de pasajeros con la llegada de la nueva concesionaria se incorporará se sumará la incorporación de esta ruta a los recorridos, "algo que va a ser muy beneficioso para nuestros chicos y nuestros trabajadores". Por su parte, Weretilneck recordó que "esta obra formó parte de las primeras reuniones que tuvimos años atrás con representantes del turismo en Bariloche porque la ciudad necesitaba, más allá de sus paisajes, de su clima, de su marca, de su nombre y su historia, que se mejore la infraestructura turística para que esa infraestructura genere al turista ventajas, nuevas motivaciones, cosas nuevas, ver que la ciudad crece". Y explicó que este nuevo tramo de la ruta 82 "tiene que ver con el punto de vista urbano y con el turístico: para el turista es ganar tiempo y comodidades, y para los residentes de Bariloche que viven del km 8 para el Oeste significa ir al trabajo y al Centro por un lugar más rápido, más accesible y que le da otro tipo de confort". El gobernador también valoró el diálogo fluido que se estableció con las juntas vecinales de los barrios de la zona, y señaló que "el ancho de la calle, los desagües pluviales, las veredas, los lomos de burro y este diseño tienen que ver con lo que nos plantearon los vecinos en aquel momento en el Concejo Deliberante". La pavimentación de la ruta 82 se suma así a otras obras acordadas entre el Gobierno Municipal y la Provincia, que apuntan a reforzar la infraestructura turística de la ciudad, como la remodelación de la calle Mitre, la instalación del alumbrado del acceso Este de la ciudad, y la nueva Terminal en que se construirá en Esandi y Circunvalación. "Quebramos definitivamente el divorcio Bariloche-Provincia y estamos haciendo las cosas que la ciudad pidió, exigió y se mereció durante tantos años", finalizó Weretilneck. En el acto, Gennuso y Weretilneck estuvieron acompañados por referentes vecinales; el ministro de Obras y Servicios Públicos provincial Carlos Valeri; los legisladores provinciales Arabela Carreras, Leandro Lescano, Silvia Paz y Mariana Domínguez; el jefe de Gabinete local Pablo Chamatrópulos; los concejales Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Gelain, Cristina Painefil y Andrés Martínez Infante; el presidente de Vialidad Rionegrina Raúl Grün; el intendente de Dina Huapi Danilo Rojas; el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi Damián Mujica; referentes de la empresa Codistel; la organización Bicicletas por la Vida; funcionarios del Gabinete Municipal, funcionarios provinciales y representantes de las cámaras empresariales de la ciudad.