El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, ponderó hoy las obras que realiza el gobierno provincial al término de una recorrida que encabezó por diferentes sectores de la ciudad de Viedma, donde se llevan a cabo tareas de mejoramiento en salud, educación y embellecimiento urbano, por un total de 42.478.458 de pesos. Pesatti, junto al ministro de Obras y Servicios, Carlos Valeri, visitó inicialmente los trabajos que posibilitarán el alumbrado de la costanera norte, y la ampliación y refacción del natatorio provincial, tareas que se realizan con fondos provinciales. Luego recorrieron la ampliación del hospital regional "Artémides Zatti", y la construcción del Jardín Materal Nº 21, dos obras que se realizan con fondos surgidos de la renegociación de los contratos hidrocarburíferos. A las visitas se sumaron los titulares de los ministerios de Educación y Derechos Humanos, Mónica Silva, y de Salud, Fabián Zgaib; y el secretario general de la Gobernación, Matías Rulli. El titular del Paralamento comentó que "es importante concretar la acción del gobierno en obras, especialmente en estos momentos, donde la provincia sufrió una caída muy importante de sus ingresos provenientes de los recursos coparticipables", lo que llevará a que "con mucho menos dinero que antes" el gobierno provincial deberá garantizar los servicios "apelando a la creatividad, a la inteligencia y al compromiso para no caer en medidas antipáticas". Sobre la obra de iluminación de la costanera norte, de 3.906.477 de pesos, Pesatti explicó que significará dotar a la ciudad de un "paseo nocturno de alta jerarquía por la riqueza que tiene el entorno". En cuanto a la visita al natatorio provincial, donde se realizan tareas por 5.889.000 de pesos, el vicegobernador destacó que se está garantizando accesibilidad "a personas con discapacidad, con nuevos sanitarios y un dispositivo para que puedan acceder con mayor facilidad a la pileta". Además, expuso que se acondicionan los diferentes sectores para "cumplir con los requerimientos de la alta competencia". Al observar la obra del jardín 21, que insumirá una inversión de 11.977.257, Pesatti apuntó la importancia de posibilitar y estimular ar la educación infantil temprana a un populoso sector de la capital rionegrina, como es el barrio Sargento Cabral, también conocido como "1016". Además, destacó que el diseño del edificio tiene un concepto netamente rionegrino. "Es un jardín que se construye con un diseño muy moderno, ideado por el equipo de Obras y Servicios Públicos de la provincia, que ha sido tomado por Nación como ejemplo para la construcción de edificios escolares en todo el país. Evidentemente, cuando uno observa las estructuras, se da cuenta que el diseño va a contribuir a mejorar el proceso de aprendizaje", destacó el vicegobernador. En cuanto a los trabajos en el hospital, que demandan una inversión de 20.705.724 millones de pesos, el titular del Poder Legislativo de Río Negro destalló como obras destacadas al "nuevo vacunatorio, que estará separado de otros sectores del hospital, y entonces las personas que no tiene enfermedades no estarán en contacto con lugares sensibles" y por otro lado sostuvo que "se está ampliando el área de cardiología y la colocación del tomógrafo, lo cual incorpora modernidad al hospital local, y amplía una estructura que ya está quedando ajustada" para el número de personas que debe atender diariamente este nosocomio con rango de regional.