La Cooperativa de Electricidad Bariloche continúa gestionando por la vía institucional el reconocimiento de su carácter de cumplidora por estar al día con sus pagos y no haber gozado de la quita de pasivos, frente a la absorción a través del Presupuesto Nacional de la deuda millonaria que la mayoría de las distribuidoras de energía del país tiene con el Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA). El monto reclamado por CEB, unos 150 millones de pesos, será destinado a la inversión en el área de energía. "Debemos evitar que los usuarios paguen la falta de recursos para inversión con una mala calidad de servicio", aseguró el Rodrigo Presidente de la CEB. Las autoridades de la CEB mantuvieron una reunión con el diputado Martín Doñate, quien se puso a disposición en su rol de Presidente de la Comisión de Cooperativas, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales de la Cámara de Diputados de la Nación e indagó acerca del rumbo en materia de energética que tiene el país, por lo que quiso conocer el diagnóstico de situación de la CEB. El presidente de la CEB, Rodolfo Rodrigo, junto al vicepresidente Jorge Perrella transmitieron el esfuerzo "titánico" que la cooperativa hace con el cumplimiento histórico de sus deudas y reforzó el criterio de que eso es parte de "nuestra cultura organizacional". "Somos un emblema histórico en esta ciudad por la potencialidad que la sociedad ha puesto en esta cooperativa", reconoció y agregó que "vemos con buenos ojos el interés que este tema despierta en los legisladores de todos los niveles. No podría ser otra manera, nuestro reclamo es genuino porque es injusto el trato que recibimos frente a otras distribuidoras eléctricas deudoras". "Lo que correspondería es que el gobierno Nacional compense de alguna manera a la CEB para que no se detenga la inversión", destacó Jorge Perrella y recordó al diputado y los concejales Ana Marks y Ramón Choconni, presentes en el encuentro, que en 2016 se logró adquirir con fondos propios un transformador de media tensión para que la zona del Oeste, incluido el cerro Catedral, disponga de la energía necesaria. "Nos adelantamos a los temas que podemos, y nunca dejamos de abastecer el crecimiento de esta ciudad aún con la deficiencia en la red de gas que está teniendo en la actualidad". Doñate se comprometió a trasladar el tema a la comisión que preside en el Congreso e invitó a la CEB a sumar a la misma con propuestas y participación activa para que lograr herramientas de gestión y participación y que sea "más fuerte la voz del cooperativismo". Así mismo sugirió un encuentro con otros diputados para informar sobre el correcto funcionamiento de la empresa "que es un modelo en la provincia". En ese marco, se abordaron distintas opciones para compensar es esfuerzo por el cumplimiento que esta y otras empresas eléctricas de la Patagonia han hecho, por lo que propuso formular una ley que repare el destrato que la Ley de Presupuesto tuvo con quienes están al día con CAMMESA. "Creo que armar un esquema legal sería lo más apropiado", dijo. Durante la reunión también se renovó el pedido de ordenanza que hizo Rodrigo frente al Concejo Deliberante en 2016 para instalar la prioridad de las cooperativas como proveedoras del Estado Municipal. "Es una necesidad para la gente que trabaja, se capacita y desarrolla productos que debieran competir con empresas instaladas y estar al mismo nivel". En ese sentido, Choconni y Marks, en coincidencia con Rodrigo, reconocieron que lo que subyace en profundidad discusión, es el modelo de economía que necesitamos.