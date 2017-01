Del 23 de enero al 3 de febrero se realizará el ​VII Festival de Música de los Siete ​​Lagos que organiza la Asociación Filarmónica de los Siete Lagos ​y que ofrecerá un destacado programa de conciertos con músicos invitados nacionales e internacionales de primer nivel, masterclasses y una intensa actividad pedagógica que forma parte del proyecto educativo que esta Asociación viene llevando adelante para jóvenes músicos e intérpretes argentinos. MÚSICOS INVITADOS ​Como cada año, nuevamente, serán parte de este VII Festival de ​Música de ​los Siete Lagos prestigiosos músicos nacionales y extranjeros ​de reconocida trayectoria como intérpretes de música de cámara y por su labor docente: ​​de Estados Unidos ​David Mc​​Carrol (violín),​ de Inglaterra​ Benjamin Marquise Gilmore (violín​) ​Kate Gould (cello)​, ​la checa ​Julie Svěcená (violín), ​de Lituania ​Vaida Rozinskaite (viola),​ el madrileño Juan Pérez de Albéniz (cello)​,​​​ ​y los argentinos ​​Alexander Panizza (piano),​ ​Germán Clavijo (viola)​, María Cecilia Muñoz (flauta)​ y​ Teresa Usandivaras (preparación musical, voz). ​​PROGRAMACIÓN En esta nueva edición, el Festival de Música de los Siete Lagos ofrecerá un programa de diez conciertos que tendrán lugar en el Centro de convenciones de Villa La Angostura, en el Camping Musical Bariloche y en Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, San Carlos de Bariloche. Seis de ellos a cargo de los músicos invitados cubriendo un repertorio de autores como Beethoven, Brahms, Dvorák, Bach, Mendelssohn, Arvo Pärt, Prokofiev, Purcell, Stravinsky y Haydn. Luego, el miércoles 1 de febrero, tendrá lugar la primer final del Concurso Nacional de pianos Siete Lagos/Kajo Schommer en la que participarán como finalistas Joaquín Brodaçahar Dufau, Franco Broggi y Ezequiel Castro. El jueves 2 de febrero a las 17 hs. y tras la gran repercusión que tuvo en la última edición esta iniciativa, se realizará un concierto dedicado a los niños, a cargo de los alumnos de la escuela Sonidos de Huemul con la participación de la Camerata Siete Lagos y con la dirección de la reconocida música y antropóloga Teresa Usandivaras. Para el cierre, el Viernes 3 a las 21 hs., se programó el Concierto de Clausura del VII Festival de los Siete Lagos Música de Cámara, con la participación del Ensamble de Cuerdas del Festival, el finalista del Concurso de Piano, los chicos de la escuela Sonidos de Huemul y la Camerata Siete Lagos. • Miércoles 25 de enero, 21 h Centro de convenciones, Villa La Angostura Música de Cámara, Piano, Ensamble de Cuerdas del Festival Ludwig van Beethoven - Trío de cuerdas en Do menor op. 9 no. 3 Johannes Brahms - Quinteto para piano y cuerdas • Jueves 26 de enero, 21 h Capilla Virgen de la Asunción, Villa La Angostura Johann Sebastian Bach - Flauta y Cello • Viernes 27 de enero, 21 h Centro de Convenciones, Villa La Angostura Música de Cámara, Piano, Ensamble de Cuerdas del Festival Arvo Pärt - Für Alina / Spiegel im Spiegel • Sábado 28 de enero, 21 h Centro de Convenciones, Villa La Angostura Música de Cámara, Ensamble de Cuerdas del Festival, Camerata Siete Lagos Felix Mendelssohn - Octeto para cuerdas en Mi bemol mayor op. 20 Antonin Dvorák - Serenata para cuerdas en Mi mayor op. 22 • Domingo 29 de enero, 21 h Camping Musical Bariloche, Llao Llao Música de Cámara, Ensamble de Cuerdas del Festival Ludwig van Beethoven - Trío de cuerdas en do menor op. 9 no. 3 Felix Mendelssohn - Octeto para cuerdas en mi bemol mayor op. 20 • Lunes 30 de enero, 21 h Centro de Convenciones, Villa La Angostura Música de Cámara, Piano, Flauta traversa, Ensamble de Cuerdas del Festival Joseph Haydn - Cuarteto para cuerdas Op. 77 no. 1 "Lobkowitz" Sergey Prokofiev - Sonata para flauta Op. 94 en Re Mayor Igor Fiodorovich Stravinsky - Petrushka • Martes 31 de enero, 21 h Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, San Carlos de Bariloche Camerata Siete Lagos, Solistas del Ensamble del Festival Henry Purcell - Ciaccone en Sol Menor Z730 Johann Sebastian Bach - Concierto Brandenburgues No. 5 en Re Mayor BWV 1050 Antonin Dvorák - Serenata para cuerdas en Mi mayor op. 22 • Miércoles 1 de febrero, 21 h Centro de Convenciones, Villa La Angostura Final Concurso de Piano Siete Lagos/KajoSchommer Franco Broggi, Ezequiel Castro, Joaquín Bordacahar Dufau • Jueves 2 de febrero, 17 h Centro de Convenciones, Villa La Angostura Una tarde de Sonidos para Chicos, Sonidos de Huemul y Camerata Siete Lagos Dirección Teresa Usandivaras • Viernes 3 de febrero, 21 h Centro de Convenciones, Villa La Angostura Concierto de Clausura del VII Festival de los Siete Lagos Música de Cámara, Ensamble de Cuerdas del Festival, Finalista del Concurso de Piano, Sonidos de Huemul, Camerata Siete Lagos PROYECTO EDUCATIVO La Asociación Filarmónica de los Siete Lagos completó la selección de 53 becarios que participarán este año del proyecto de formación musical agrupados en dos orquestas: Sonidos de Huemul (una suerte de "semillero" para chicos de 10 a 20 años) y Camerata Siete Lagos (integrada por jóvenes de 18 a 28 años). El ancla del proyecto educativo está en la escuela Sonidos de Huemul proyecto que surgió hace seis años, destinado a niños y jóvenes de entre 10 y 20 años. A propuesta de sus maestros, han sido seleccionados este año aproximadamente 35 instrumentistas (originarios de Villa La Angostura, Bariloche y San Martín de los Andes, a quienes se sumarán otros de diversas localidades del país) para recibir clases de instrumentos, de música de cámara, música orquestal y música coral, a cargo tanto de los músicos invitados al Festival como de Teresa Usandivaras. Las actividades se desarrollarán en un marco imponente, en un predio en pleno Parque Nacional sobre la orilla del Lago Nahuel Huapi; las dos semanas de preparación convergerán en dos eventos especiales, el concierto para niños y el de clausura del Festival (el 2 y 3 de febrero respectivamente, ambos en el Centro de Convenciones de Villa La Angostura). Afianzando el compromiso de la Asociación con las actividades formativas, se creó en 2016 Camerata Siete Lagos, una orquesta de cámara juvenil que tendrá su segunda temporada en el marco del VII Festival. Así se crean oportunidades para que estos músicos de la región de los Siete Lagos puedan volver compartir sus aprendizajes con su comunidad de origen. Los integrantes de Camerata Siete Lagos serán becados por la A7L para compartir con los músicos invitados del Festival dos semanas de formación intensa en música de cámara. Con gran esfuerzo, se seleccionaron 21 jóvenes músicos que integrarán la Camerata este año. La Camerata Siete Lagos 2017 debutará con un concierto en el Centro de Convenciones en Villa La Angostura el 28 de enero de 2017, con actuaciones en la Catedral de Bariloche el 31 de enero de 2017, en el concierto para niños el 2 de febrero de 2017 en el Centro de Convenciones, y compartiendo escenario con maestros y la orquesta Sonidos de Huemul en el ya tradicional concierto de clausura, el 3 de febrero de 2017. A esas actividades se suma la competencia del ​P​rimer ​C​oncurso ​N​acional para ​J​óvenes ​Pianistas Siete Lagos/Kajo Schommer Klavierpreis, que tendrá su instancia final el 1 de febrero en Villa La Angostura donde se encontrarán los tres finalistas (Joaquín Brodaçahar Dufau, Franco Broggi y Ezequiel Castro). El ganador del concurso participará en el concierto de clausura del VII Festival de Música de los Siete Lagos. SOBRE LA ASOCIACIÓN FILARMÓNICA DE LOS SIETE LAGOS La Asociación inició sus actividades en 2005, involucrando a miembros del elenco estable del Teatro Colón en actividades estivales en Villa La Angostura. A partir de 2009, comprometió su apoyo a la Orquesta Infanto-Juvenil de Villa La Angostura, colaborando con la compra de instrumentos musicales, que son facilitados a niños y jóvenes que integran la Orquesta. Desde 2011 organiza el Festival de Música de los Siete Lagos, que realiza en 2017 su séptima edición; estos encuentros ofrecen conciertos de música vocal e instrumental, clásica y contemporánea, en la región de Siete Lagos (Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Bariloche). Este Festival forma parte de la actividad estival de Villa La Angostura y se proyecta sobre la región. Además desarrolla un proyecto educativo musical apoyando la tarea de la escuela Sonidos del Río Huemul, dirigida a niños y jóvenes interesados en perfeccionar sus conocimientos musicales como intérpretes de instrumentos de cuerda y creando la orquesta juvenil Camerata Siete Lagos que cada año ofrece becas de formación durante el Festival para jóvenes músicos.