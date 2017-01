Odarda pide continuar la lucha para recuperar bienes de dominio público

“Estamos satisfechos en este caso, por la decisión que ha tomado la justicia declarando ilegal el loteo en la reserva del Bolsón, esperamos que ahora se cumpla con el fallo y esto no avance”, indicó Odarda luego de conocida la determinación del Juzgado de Bariloche a través de la cual se hizo lugar al amparo presentado por los vecinos frenando las ordenanzas y resoluciones que autorizaban el loteo de tierras en la zona de Mallín Ahogado. La senadora Magdalena Odarda manifestó una vez más su “voluntad y postura indeclinable en la defensa de los recursos y territorio que nos pertenecen”.Tal como lo expresara recientemente por este caso del loteo en Pampa de Ludden y Cumbreras de Mallín Ahogado, reitero su inquietud y malestar al observar que de manera permanente se pone en riesgo lo público, favoreciendo intereses privados , siendo además esta una conducta que se repite a lo largo y ancho de nuestro país con una marcada y ascendente focalización sobre nuestra Patagonia. “Hay que insistir en la defensa de lo nuestro”, alentó la legisladora nacional, convocando a todos los sectores políticos a no cesar en la lucha e hizo mención a los sucedido con el nuevo Código Civil y Comercial respecto al camino de sirga, que es la franja de dominio público que los propietarios ribereños deben dejar libre para el uso común, la misma fue modificada siendo reducido sus metros de 35 a 15 y provocando de esa manera, la mayor privatización de las últimas décadas, pasando a manos privadas alrededor de 400 mil hectáreas. La parlamentaria Rionegrina declaró su deseo de que ahora la Cámara Civil de Bariloche termine con la dilatación de la resolución que tiene que determinar la apertura del camino de Tacuifi al Lago escondido y recordó que ya en julio de 2009 el STJ resolvió que el Estado rionegrino debe disponer las medidas efectivas para la apertura del camino más corto y accesible al Lago Escondido que comienza en el paraje "Tacuifí" y que permite trasladarse con vehículo y no requiere de mayores costos de habilitación. "Lo único que queda por hacer es ejecutar el mandato del STJ, esperemos que a la brevedad la Cámara Civil tome cartas en el asunto", finalizó. RSS feed Comments