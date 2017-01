Años de dolor ante el terrorismo de estado aunaron a la sociedad argentina en un claro NUNCA MÁS ante toda forma de brutalidad represiva. NUNCA MÁS significa que ninguna situación, ninguna, justifica que la represión violentasobre hombres, mujeres y niños indefensos sea la respuesta de los poderes del estado ante las demandas sociales. No pueden ser exculpadas de esta responsabilidad las dictaduras militares, y mucho menos aún las fuerzas de seguridad que actúan bajo la responsabilidad de gobiernos elegidos democráticamente. Agrava este imperdonable hecho de violencia represiva contra el Lof en Resistencia de Cushamen de Chubut el que los despojos territoriales contra el pueblo mapuche-tewelche tienen una historia muy larga. Hay una propensión genocida fundacional del estado argentino que creyó darle con la mal llamada "conquista del desierto" una "solución final" para el denominado "problema indígena" en la Argentina. Y aunque claramente ello no ocurrió, lo cierto es que desalojos, confiscaciones y relocalizaciones han seguido siendo desde entonces una experiencia recurrente para distintas generaciones de las comunidades originarias en Patagonia y otras partes del país. Y que ante estas cuestiones, la sociedad adeuda todavía un NUNCA MÁS igualmente contundente. Por todo ello el Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política repudia este acto puntual y todo acto de violencia estatal represiva. Insta a la sociedad a advertir que "memoria, verdad y justicia" y NUNCA MÁS no pueden ser convicciones limitadas a los crímenes de estado de los años setenta. Alerta además ante todo uso malintencionado de información que, al justificar atropellos que no pueden quedar impunes, apuntan a criminalizar al pueblo mapuche-tewelche en particular, y los reclamos en defensa del territorio y la identidad de los pueblos originarios latinoamericanos. RSS feed Comments