Conforme a la cantidad de llamados que se reciben en la Seccional Villa La Angostura, acerca de familiares de distintos puntos del país, que no logran comunicarse con viajeros que recorren la región de los Siete Lagos - o que pernoctan en alguno de los campings habilitados del mencionado circuito -, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi recuerda que no existe señal para celulares en la Ruta Nacional Nº 40, desde la salida del ejido urbano de Villa La Angostura, hasta el cruce con el camino de ingreso al cerro Chapelco, en el vecino Parque Nacional Lanín. De esta forma, se enumeran a modo referencial, de Sur a Norte, todos los camping habilitados del Parque Nacional Nahuel Huapi en los que no existe señal para celular: camping La Bellunensse , frente al balneario del lago Espejo; camping libre de bahía Guardaparque, en el mismo lago; camping lago Espejo Chico; camping y hostería Siete Lagos, en el brazo Norte del lago Correntoso; camping libre Pichi Traful, sobre el río homónimo; camping agreste Pichi Traful, sobre el brazo Norte del lago Traful; Camping libre Villarino, sobre el mismo lago; camping Nuevo Falkner, sobre el lago Falkner; y camping sobre el lago Hermoso, ya sobre área del parque Nacional Lanín. No obstante, ante cualquier consulta o búsqueda de personas, las seccionales de guardaparques Espejo y Villarino están comunicadas las 24 horas con la radioestación central de Incendios Comunicaciones y Emergencias (ICE) de la ciudad de San Carlos de Bariloche por sistema de Radio VHF. RSS feed Comments