Esta es la primera vez que se lleva adelante una propuesta de este tipo, exclusivamente dirigida a niños y niñas de 1 a 12 años. Los organizadores no solo buscan fomentar las producciones infantiles en la región sino introducir a los más chicos en este mágico mundo del teatro con obras de calidad y adecuadas a sus edades. Este jueves (12/01) fue presentada esta iniciativa en conferencia de prensa por parte del equipo que está a cargo de la organización. "La idea surgió de Pirconi Producciones, que abrió la convocatoria, a la cual respondimos varios artistas, realizadores audiovisuales y gestores culturales que quisimos ser parte de esta propuesta", manifestó Virginia Salamida, quien estuvo acompañada por Luján Hidalgo, Fernanda Vera y Cinthia Albanese. El Festival lleva por nombre Pichi-Keche que significa en mapuzungun niño pequeño. La fecha prevista es del 16 al 18 de febrero, y contará con grupos invitados de El Bolsón, Villa Regina y de Bariloche, algunos de ellos con experiencia en escenarios internacionales. Días antes, el 11 de febrero, la música será parte de esta experiencia, con la presentación de un recital a cargo del grupo La Maroma, junto a la cantora Anahí Rayen Mariluan -creadora de la banda sonora que identifica al festival- y que servirá a modo de invitación. Diversas actividades se tienen previstas, además de las puestas de las obras de teatro. Como una manera de incentivar el intercambio intergeneracional también se podrá participar de "Cuentos al atardecer", instancia donde el relato de historias y la palabra será la excusa para que padres, abuelos, hijos y nietos, compartan un momento íntimo de comunicación y sobre todo de vinculación. Habrá instancias de capacitación a través de seminarios destinados a padres y docentes; como así tambień un foro donde se discutirá sobre el teatro infantil en un contexto patagónico. Las presentaciones e intervenciones no sólo se desarrollarán en salas tradicionales, sino que se generará un circuito en espacios distribuidos en distintos puntos de la ciudad, entre bibliotecas, centros culturales y lugares al aire libre. Los grupos que serán parte de este 1° festival son la Cooperativa La Hormiga Circular con su espectáculo Apurá la Fruta (Villa Regina), LV grupo de Danza con Y Pícaro Sueño? (Bariloche),grupo Theatre de Route con In Tenebris Lumen -Una luz en las tinieblas- (El Bolsón), Malabaryarte con Gran Circo Imprevisto (El Bolsón), y Sonia Esquivel con El Misterio Embotellado (Bariloche). Para más información podés seguir todas las instancias a través de la fan page de facebook Festival de Teatro Infantil Pichi-Keche.