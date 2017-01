El CAB brinda recomendaciones antes de partir a los refugios El Club Andino Bariloche resalta la importancia de completar el registro de Trekking y mirar el pronóstico meteorológico, previo a la organización de una salida. Además, recuerda que el refugio Frey este año funciona con un sistema de reservas para pernoctar en él o en el área de acampe y debido a los altos niveles de ocupación, reocmienda consultar disponibilidad en los refugios antes de partir. Hay una serie de recomendaciones que deben tenerse en cuenta a la hora de ascender a un refugio o realizar una caminata en la montaña. Entre ellas, la principal, es llenar el registro de trekking (en www.nahuelhuapi.gov.ar o en la oficina de Parques o del CAB) y mirar el pronóstico meteorológico. Para consultar toda la información sobre los refugios y los senderos de montaña, los visitantes se pueden acercar a la cabaña de informes del Club Andino Bariloche, en 20 de Febrero 30. El horario de atención para informes de montaña es de 9 a 21 hs , excepto los dias martes 10 y jueves 12 que el horario de atención será de 9 a 13 y de 17 a 21 hs. Es necesario planificar la salida de acuerdo con las capacidades físicas de quienes la emprenden, adecuada al participante de menor estado físico y experiencia. Entre otras recomendaciones se debe transitar sólo por senderos habilitados, ir acompañando y salir temprano, tener buena información del lugar a visitar, llevar protector solar, lentes y gorro para el sol, además de calentador. No olvidar una botella de agua y mantener la comida en recipientes bien cerrados. Además, no hay que ingresar en construcciones cerradas por mucho tiempo y regresar con los residuos. Además, para aquellos que vayan a visitar los refugios de montaña, es conveniente consultar sobre su estado de ocupación. Hasta el 12 de enero el refugio Laguna Negra está casi completo, quedan lugares en el área de acampe. Se recomienda subir con todo lo necesario para acampar. Para más información se puede consultar el facebook Refugio Laguna Negra o la página www.refugiolagunanegra.com. En el Refugio Gral San Martin ( Jakob ) los lugares para pernoctar están completos hasta el 10 de enero, se recomienda subir con todo lo necesario para acampar. Se puede consultar el facebook: Refugio General San Martín, lago Jakob. A partir de este verano el refugio Frey funciona con un sistema de reservas, tanto para pernoctar en el refugio como en la zona de acampe. Esto es posible en la página web del refugio Frey: www.refugiofreybariloche.com. Las reservas no se realizaran con meses de anticipación, sino con solo días. Esto permite a los visitantes analizar el pronóstico del tiempo justo antes de su reserva, y así conseguir una estadía más disfrutable. Al realizar la reserva a través de la página web, el visitante deberá imprimir o descargar a su teléfono móvil el “voucher” necesario para mostrar en el refugio Frey cuando se llegue al lugar. Quien llegue al refugio Frey sin su voucher, no podrá quedarse, ya que este es su comprobante de reserva. Para consultas, teléfonos de los refugios y campings del CAB Refugio Frey: (0294) 154311112 /154348019 Refugio General San Martín (Jakob): (0294) 15 4392082 Refugio Manfredo Segre (Laguna Negra): (0294) 15471-6476/15 460-3879 Refugio Agostino Rocca (Paso de las Nubes) (0294) 154655903 Refugio Otto Meiling (Tronador): (0294) 15 421-3921 – 15420-9712 Camping Los Vuriloches (Pampa Linda): 4462131 – 154623125 Camping Los Rápidos (Mascardi): (0294) 154416120 Para llamar, en caso de una emergencia CAX Teléfono guardia CAX: (0294) 15 4636960 VHF: 148450 Defensa Civil Tel: 103 ó 442-8276 ó 442-9324 VHF:149.335 ICE (Incendio Comunicación y Emergencia) Parques Nacionales Tel: 105 ó 442-2479 VHF: 155.675 RSS feed Comments