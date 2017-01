Este jueves (05/01) se labraron 15 infracciones en acceso al Circuito Chico, a cargo del área de turismo municipal. Con estas acciones se busca concientizar a los actores involucrados sobre las condiciones que se deben prestar para brindar un servicio de calidad a los turistas que visitan nuestra ciudad. La Secretaría de Turismo y Producción llevó adelante este operativo del que resultaron 15 infracciones confeccionadas por diversas causas, como no contar con la habilitación correspondiente para poder operar en el ejido municipal, no tener completo el listado de pasajeros con los datos obligatorios, como así también se detectaron coordinadores no autorizados para ejercer dicha función. Se recuerda que para la prestación de servicio de transporte de turismo se debe contar con las habilitaciones correspondientes, y tener en cuenta a la hora de circular de contar con la documentación obligatoria y que le será requerida al momento de algún operativo. Estas acciones se realizan con el objetivo de dar calidad al servicio como también para el resguardo de quienes visitan nuestra ciudad. Por más información o asesoramiento pueden dirigirse a la Dirección de Habilitaciones y Fiscalizaciones de la Secretaría de Turismo y Producción en Villegas 215 1°, de lunes a viernes de 08 a 15 horas, o escribir al mail Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla RSS feed Comments