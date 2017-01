Esta semana apareció rayada la fachada de la histórica sala de exposiciones del Centro Cívico. Personal municipal retiró este miércoles las pintadas. Desde el municipio solicitan no realizar este tipo de acciones que deslucen nuestro patrimonio histórico, postal para el mundo de nuestra ciudad. Personas no identificadas llevaron adelante estas pintadas sobre la pared del frente de la Sala Frey, ensuciando las históricas piedras que conforman la estructura. Personal municipal estuvo limpiando este miércoles dicha superficie, despejándola de la pintura. Desde el Gobierno Municipal solicitan no realizar este tipo de acciones que deslucen una de las imágenes más populares que recorre el mundo y que nos representa como comunidad. RSS feed Comments