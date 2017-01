S.C. de Bariloche.- El equipo multidisciplinario que trabaja en la atención de casos de violencia de género analizó positivamente la tarea conjunta que llevaron adelante en la última mitad del año. La presentación sirvió para evaluar la tarea de abordaje, contención y seguimiento que se implementó a partir de la conformación de la Comisaría de la Familia. Participó de la misma el delegado de la Defensoría del Pueblo de Río Negro, Sebastián Giménez, además de medios locales de comunicación. La actividad cuenta con el trabajo de la Comisaría de la Familia dependiente de la Policía de Río Negro, la Subsecretaría de Políticas Sociales del municipio y el área de Abordaje Territorial el Consejo Provincial de la Mujer. Las referentes de los distintos organismos, Marisol García, Alejandra Schneebeli y Roxana Mendolaga respectivamente, señalaron que “el gran logro de estos primeros seis meses de trabajo conjunto es que la recepción de la urgencia, está organizada”. Detallaron que se implementó una guardia de 24 horas que funciona los 365 días del año y que cuenta con personal técnico de los tres organismos intervinientes. “La víctima no necesita saber a qué organismo pertenece el operador, lo que sí es importante es que esté acompañada, que tenga contención y asesoramiento” explicó Mendolaga, quien es coordinadora de Abordaje Territorial del Consejo Provincial de la Mujer. Schneebeli explicó que la persona “recibe atención inmediata e integral, la cual está articulada entre los tres organismos. La víctima no se entera a qué organismo pertenece el operador, pero está garantizada la intervención conjunta entre todos los organismos”. García, por su parte, explicó que a partir de dicha articulación “se potencian los recursos técnicos y no existen superposiciones sino un trabajo coordinado que nos dio buenos resultados”. La Subcomisario brindó algunos datos sobre los hechos que fueron denunciados durante el año. Desde comienzos de 2016 hubo 1477 episodios relacionados con la Ley Provincial 3040, sobre Violencia Familiar. Mientras que desde la apertura de la Comisaría de la Familia, en mayo pasado, hasta los últimos días de diciembre hubo 794 episodios. El objetivo del equipo no sólo brindar atención primaria a la víctima, sino también poder realizar un seguimiento posterior para poder determinar su situación e implementar otras políticas sociales, en caso de que lo necesite. Para ello el territorio está configurado de forma similar que los Centros de Atención y Articulación Territorial (CAAT) del municipio y en cada uno de esos espacios hay personal técnico asignado para evaluar de forma personalizada la evolución de cada caso. El objetivo para el próximo año, según consignaron, es involucrar a nuevos organismos al trabajo multidisciplinario como Hospital Zonal, Defensoría Pública y Juzgados de Paz y Familia, entre otros. RSS feed Comments