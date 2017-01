La Subsecretaría de Protección Civil comunica que aún rige un alerta del Servicio Meteorológico Nacional por vientos fuertes en la región. Se solicita tener en cuenta las recomendaciones ante esta situación, y tomar todas las precauciones para evitar incendios. Ante alguna emergencia llame inmediatamente a la línea 103, de carácter gratuito y de atención las 24 horas. Se registran intensos vientos del sector oeste, entre 60 a 90 km/h con rágafas. Se espera se mantengan las condiciones hasta el miércoles 04 de enero, con disminuciones temporarias. RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA ANTE FUERTES VIENTOS - Es importante siempre informarse de las condiciones meteorológicas previstas y estar atento a las indicaciones que se vayan dando. - Si te encontrás en tu vivienda: cerrá y asegurá puertas y ventanas. Retirá macetas y cualquier otro objeto que pueda caer a la calle y provocar un accidente - Si te encontrás en la calle o en el campo: Es conveniente alejarse de cornisas, muros y árboles que puedan llegar a desprenderse, y tomar precauciones frente a edificaciones en construcción o en mal estado. Abstenerse de subir a andamios sin las adecuadas medidas de protección. - Si vas a viajar: Ante la predicción de vientos fuertes, hay que procurar evitar los desplazamientos por ruta, y si es necesario hacerlos, extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en la vía. En todos los casos, informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que te dirigís. - Los árboles cerca de tu casa pueden provocar accidentes. Asegurate de mantenerlos podados durante la temporada estival. RECOMENDACIONES PARA PREVENIR Y ANTE INCENDIOS FORESTALES -No hagas fogatas en lugares no autorizados, ni tires colillas de cigarrillos. -Si vivís cerca del bosque, mantené la casa despejada de arbustos que puedan arder con facilidad. Debes evacuar el área del incendio inmediatamente. -Si en las cercanías de tu hogar hay un incendio forestal, toma las precauciones y preparate para evacuar. -Llamá a Protección Civil al 103. -Siempre acatá las indicaciones de las autoridades. -Procurá cubrirte la boca y nariz con un paño -Mientras evacúas, nunca le des la espalda al fuego. Observá permanentemente cómo se comporta. -Camina cerca de aguas abiertas poco profundas (río, lagos, lagunas). Podrían servirte como de evacuación. Si no hay agua cerca, refugiate en un área despejada de vegetación o en un luhar entre piedras. -Tené cuidado cuando vuelvas a entrar en un área natural quemada. Los sitios calientes pueden reactivarse sin previo aviso. -Si estás cerca de un incendio, aléjate del fuego lo más pronto posible, en dirección opuesta al viento. El incendio siempre crecerá y se propagará. RSS feed Comments