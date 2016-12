Este 29 de diciembre se cumplieron cinco años de la derogación de la ley anticianuro en Río Negro. Por esta razón Piuké junto a un grupo de vecinos de Bariloche y el Bolsón realizaron dos acciones: una en la Dirección Provincial de Aguas de Río Negro (DPA) y otra en la oficina de Tierra y Colonia en el centro administrativo de Bariloche. Una vecina recordaba que “cuando se declaró la emergencia hídrica en la línea sur, al mismo tiempo el DPA habilitó miles de litros de agua a una corporación minera para exploración”. Con carteles de “No a la Megaminería” y “el agua no se vende” los vecinos se acercaron a las dos instituciones del gobierno de Río Negro, para denunciar las decisiones que toman los funcionarios a espaldas de las comunidades. En ambos lugares se puso una faja que decía: “vendido a las mineras, Weretilneck S.A.” Las acciones fueron acompañadas por la lectura de un documento que explicaba que es insensato no restituir la ley anticianuro, ya que esta ampliamente demostrado que no hay control posible sobre la megaminería contaminante. Ademas se recordó que el proyecto de modificación de la Ley de Tierras es un paso más en la entrega del territorio para el saqueo. Mientras duraron los escraches algunos transeuntes se acercaron para apoyar las acciones, que terminaron al grito de “NO es NO” y “Fuera las mineras”. De esta manera los vecinos expresaron que la lucha contra la megaminería en la provincia sigue de pie. RSS feed Comments