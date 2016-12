“Acepto la medición realizada por el Departamento Provincial de Aguas, el Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria, la Universidad y tal vez hubo un error en mis dichos, pero un organismo, absolutamente imparcial, como la Prefectura merece todo mi respeto”, aseguró el presidente del bloque del Frente Progresista, Jorge Ocampos, al referirse a las últimas declaraciones de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas respecto a los estudios y monitoreos realizados en los ríos Negro y Neuquén. Ocampos aseguró “me llama la atención que en 36 muestras que realizó Prefectura donde arrojaron presencia de naftaleno, los organismos responsables de controlar y velar por la calidad de nuestros ríos aludan a `que tal vez los frascos estaban sucios´ al momento de realizar las muestras” y agregó el legislador “esta versión no es creíble”. Además resaltó “las muestras fueron tomadas como serias y verdaderas por el Juez Federal actuante y el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. El presidente de la bancada se mostró sorprendido por las declaraciones del titular de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, Elías Sapag, que lo trato de irresponsable y manifestó “si preocuparme por la salud de nuestros ríos y hacer el trabajo que organismos del Estado no realizan o miran para otro lado intentando tapar el sol con la mano, pretendiendo minimizar situaciones de contaminación, lamento si le molesta al señor Sapag, quien además hace muchos años trabaja en el organismo y sinceramente su desempeño no es para aplaudir”. Finalmente Ocampos indicó que “los mismos informes de estos organismos aluden a que `en algunos sectores se encontró sin flujo de agua debido a los bajos caudales del momento´ y en otra parte se indica que `los resultados obtenidos fueron o la no detección o menor al límite de cuantificación del método´ es decir que hay presencia de naftaleno en nuestros ríos” y agregó “el Cuerpo Médico Forense aseguró en su informe que no debe existir presencia de naftaleno en las aguas” concluyó Ocampos. RSS feed Comments