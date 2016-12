Acompañado por sus pares del bloque Frente para la victoria, el legislador solicitó detalles de políticas de prevención, inversiones y campañas de concientización que debió realizar el COPLIN ante una temporada critica para los incendios. El legislador Raúl Martínez (FpV), acompañado por otros legisladores de su bancada, presentó un Pedido de Informes al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro, a cuya jurisdicción política corresponde la aplicación de la Ley 2740, para que “informe medidas concretas de prevención en el combate de incendios forestales y de pastizales en la región Noreste de la provincia de Río Negro durante el año 2016”. La ley 2740 data de 1994 en Río Negro y por ella se creó el COPLIN (Comité de Prevención y Lucha contra incendios forestales y de pastizales en Noreste rionegrino) y en la misma se detalla conformación y acciones que el mismo debe llevar adelante ante situaciones como las de este año. “Los incendios registrados en la segunda quincena de diciembre del 2016 en toda la zona noreste de la provincia de Río Negro son una fotografía infaltable en el anuario a punto de finalizar. Sus dimensiones en miles de hectáreas consumidas por el fuego; la pérdida de bosque nativo (piquillín; alpataco; jarilla; fiume, etc) , pastizales, sembradíos y ganado y fauna autóctona; además de las muestras de coraje y decisión de bomberos voluntarios, policías, personal de Defensa Civil municipales y provinciales y de ignotos vecinos y vecinas, nos han conmovido a todos”, fundamenta Martínez. El Pedido de Informes pide también detalles sobre “acciones y políticas desarrolladas para “la coordinación y coherentización de los recursos humanos, materiales y financieros, así como la infraestructura existente a fin de lograr un ágil y eficiente accionar en la prevención y lucha de incendios de montes y pastizales”. “El régimen pluviométrico en otoño e invierno superó la media anual y, con las herramientas científicas y tecnológicas que anticipaban un verano seco y caluroso, era previsible la consecuencia en incendios de la magnitud desatados”, agrega el legislador. El parlamentario recordó que “voces experimentadas, como el Jefe del prestigioso Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carmen de Patagones, Juan Carlos Macri, anticiparon ya en el mes de octubre en los medios de comunicación la necesidad cierta de estar atentos y vigilantes”. “El propio presidente de la Sociedad Rural de Guardia Mitre y caracterizado miembro de la dirigencia ruralista provincial, Juan Leyro Díaz, declaró a la prensa ante la voracidad de los incendios que “lamentablemente los ganaderos no han realizado picadas y contrafuegos en sus campos, una necesidad perimetral que no cuesta más que un ternero por legua lineal de campo” , recordó. En la provincia de Río Negro está vigente y promulgada desde diciembre de 1994 la Ley 2740 que crea el COPLIN (Comité de Lucha y Prevención de Incendios en el Noreste de la Provincia), autoría del entonces legislador Bautista Mendioroz, que incluso otorga la presidencia a un representante de los productores de la zona. “Con fecha 15 de octubre del corriente año, se informó de una reunión del COPLIN donde participaron representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Vialidad Provincial y Dirección de Defensa Civil de Río Negro, donde “acordaron medidas de prevención ante la llegada de la temporada crítica en materia de incendios forestales”, significó Martínez. “La clara inexistencia de picadas y contrafuegos construidos o delineados en la mayoría de los campos incendiados; las notorias falencias en infraestructura – como la falta de mantención y corte de pastizales en las banquinas de rutas provinciales, especialmente la ruta provincial N° 1- y los escasos elementos y pertrechos para enfrentar la contingencia, hablan por sí solos de la falta de aplicación de lo normado en la Ley 2740”, concluyó el legislador. RSS feed Comments