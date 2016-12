La Municipalidad de San Carlos de Bariloche informa que para el viernes 30 de diciembre la recolección de residuos será normal, para el sábado 31, en el turno mañana, seguirá con los horarios habituales, y para la ruta N°1 centro se modifica, por única vez, de 14 a 19 horas. El domingo 01 de enero NO se prestará el servicio de recolección, retornando a su prestación habitual a partir del 02 de enero. El área de recolección de residuos municipal solicitó extender el agradecimiento a todos los vecinos por el exitoso operativo que resultó el implementado en los días de Navidad y Noche Buena. Informaron que no hubo bolsas de residuos fuera del horario pautado en aquella oportunidad, ni tampoco trabajadores mordidos por perros, o que resultaran golpeados ni cortados por vidrios o material punzante. Esperan que para estos días de Año Nuevo se reitere esta actitud que beneficia a toda la comunidad. Para ello, se informa que la modalidad de recolección de residuos será la siguiente: Para el viernes 30 de diciembre el servicio se prestará en forma normal en ambos turnos. Para el sábado 31 sucederá los mismo para el turno mañana para las rutas N° 3 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 13 - 14 y 16. Para el turno tarde-noche del sábado, correspondiente a la ruta Nº 1, y que involucra a la zona centro de la ciudad, entre las calles Arnaudo a Km 1 de Avda Bustillo y de Avda 12 de Octubre a Elflein, transversales a Gallardo, se modifica el horario -solo por esta vez- desde las 14:00 hs a 19:00 hs. Se solicita a los vecinos sacar la basura en esta franja, caso contrario, regresarla de nuevo a su domicilio hasta que se reponga el servicio normal el 02 de enero. El domingo 01 de Enero de 2017, NO habrá servicio de recolección de residuos en todo Bariloche, retomándose la prestación el lunes 02 de enero en los horarios habituales. RSS feed Comments