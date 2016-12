Legislatura rionegrina aprobó por mayoría el decreto ley que declara el estado de emergencia económico-financiero en el Estado provincial, por un año más, a partir de enero. La votación resultó con 27 votos a favor y 17 en contra provenientes del bloque del Frente para la Victoria. Por el oficialismo, Rodolfo Cufré fue el informante de la norma que faculta al Poder Ejecutivo a disponer por razones de emergencia la rescisión, prórroga y/o renegociación de los contratos, incluyendo los cánones establecidos, en los cuales sea parte el Estado provincial y/o cualquiera de sus entidades, con exclusión del empleo público, cualquiera sea el tipo jurídico del ente comitente. El decreto ley autoriza a refinanciar los pasivos financieros contraídos por la provincia de Río Negro con entidades financieras, bancarias, el Estado nacional, proveedores, contratistas, y los contraídos mediante la emisión de certificados de deuda pública, de entre otras medidas tendientes a superar este estado de emergencia. Según explicó Cufré, el objetivo buscado por la prórroga de la declaración de emergencia es garantizar la protección del estado de derecho, los derechos esenciales de los individuos y la continuidad de los servicios básicos del Estado, tales como educación, salud, justicia y seguridad. “Ésta no es una ley de ajuste”, aseguró. “Se trabaja reforzando los ingresos y no achicando el gasto”, agregó. Para fundamentar la declaración de emergencia, el miembro informante hizo hincapié en la baja de la actividad económica que repercute en la recaudación de impuestos nacionales provenientes de la coparticipación federal. “No queda otro camino que prorrogar la emergencia hasta que se logren las condiciones objetivas que permitan su superación”, señaló. Por el bloque AFPIR, Jorge Ocampos, aunque criticó “distracciones del gobierno provincial en el manejo de los recursos”, manifestó su voto positivo y explicó que tiene que ver “con el compromiso con nuestros intendentes, con nuestra gente, con nuestros empleados”. En la misma línea, por el bloque radical, Soraya Yahuar expresó su preocupación por la situación de la Provincia y manifestó su “voto de confianza al Ejecutivo” para que “rápidamente pueda saltear esta tormenta”. Por la oposición, Nicolás Rochás (FpV) expresó el rechazo de su bloque al decreto ley. Hizo hincapié en dos artículos y aseguró que su bancada “no va a firmar ningún cheque en blanco a ningún endeudamiento, si ese endeudamiento no viene con reglas claras, con destinos específicos y con una clara descripción de cómo piensan ser solventados esos endeudamientos y cómo van a ser amortizados los costos de esa deuda”. RSS feed Comments