El domingo 25 de diciembre, la ciudad sintió la réplica del sismo ocurrido en el sur de Chile. El evento se inició a las 11:23 hs, lo que hizo que se activaran los protocolos implementados este año por la Subsecretaría de Protección Civil local. A las 11:37 hs se produjo la primera comunicación con autoridades de la ONEMI Región de los Lagos, y se llevaron adelante una serie de acciones, no visibles para el común de la gente, pero que hacen a la tranquilidad de la comunidad. Bariloche, como la mayoría de los hogares del país y de otros lados del mundo, vivía un día que además de ser un domingo sumó la conmemoración de la Navidad y Noche Buena, lo que hizo que muchos de los vecinos estiraran sus horas de sueño, y que la ciudad se viera más tranquila comparado a otros momentos del año. A las 11:23 hs se dio la alerta en el país vecino -específicamente en la zona de Quellón en la Isla de Chiloé- de un sismo de 7,6° de magnitud en la escala de Ritcher, y que aquí replicó en 4,4° por aproximadamente 30 segundos. Muchos vecinos notaron este movimiento, aunque muchos otros no. No obstante, desde la Subsecretaría de Protección Civil de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche se activó el protocolo implementado desde este año ante el suceso de dicha emergencia. A las 11:37 hs, Patricia Diaz, a cargo del área local procedió a tomar contacto con Alejandro Vergés Castillo, director regional de la ONEMI para obtener información sobre el estado de situación, paralelamente se procedía desde la línea 103 a comunicarse con los cuarteles de bomberos para que dejen abierto los portones (ante un posible movimiento que impida su apertura posteriormente), y se solicitaba a las empresas CEB y Camuzzi Gas del Sur se verifique cualquier inconveniente de sus servicios surgido a causa de esta eventualidad. Además, se envió un parte, vía gacetilla de prensa, a la comunidad para dar a conocer lo ocurrido adjuntando recomendaciones a tener en cuenta, como la existencia de un kit de emergencia, dejar entreabierta las puertas y estar atentos a las informaciones oficiales. También se abrió una línea directa para la atención de las consultas de los medios de comunicación que lo requirieran. Por otro lado, se solicitó información a Parques Nacionales, policía con asiento en Mascardi, como a dependencias de Neuquén para conocer sobre el estado de las rutas hacia El Bolsón, y la zona conocida como el Anfiteatro y el camino a Villa La Angostura. Se corroboró con los cuarteles Campanario, Melipal y Centro si en las zonas de Villa Llanquihue, Cerro Otto, y el sur de la ciudad se hubiesen producido posibles deslizamientos. La Subsecretaría de Protección Civil recibió todos los informes de las áreas mencionadas sin que surgiera ninguna novedad que alterara el estado normal de la ciudad, y se confirmó la desactivación de la emergencia con autoridades de Chile, cuestión que también se dio a difusión a través de la Dirección de Comunicación Institucional a los medios que replicaron la noticia. Patricia Diaz destacó el funcionamiento de los protocolos que fueron "puestos a prueba por primera vez en este tipo de evento desde que se implementaron este año". Reconoció que el contacto iniciado en el mes de agosto y continuado con un último encuentro el 21 de diciembre con la ONEMI de Los Lagos de Chile, con el objetivo de materializar la coordinación operativa entre ambos organismos, e intercambiar capacitaciones y protocolos, "es algo de gran relevancia ya que se comienza a pensar a la región de forma integrada, compartiendo geografías, que no se delimitan con fronteras sino que las emergencias afectan de un lado como del otro". Durante el día de ayer, en el momento de la emergencia, se recibieron más de 250 llamadas de particulares a la línea 103, de atención gratuita y las 24 horas, donde se brindó el asesoramiento y la información necesaria que se detalla en los trípticos diseñados por la Subsecretaría de Protección Civil. Por otro lado, se recuerda que todas las recomendaciones que se brindan en estos momentos de emergencia son de carácter preventivo, y con el objeto de llevar tranquilidad a la población.