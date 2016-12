Siempre acostumbrados a leer y escuchar noticias acerca de los heridos en las fiestas, podemos decir con orgullo que en San Carlos de Bariloche no se han registrado accidentados producto de la pirotecnia. Las campañas de prevención, junto a la responsabilidad de los vecinos y vecinas de la ciudad, han permitido que las estadísticas que siempre nos asustan, hayan disminuido a cero (0) en estas navidades. Consultados los hospitales, los sanatorios y la policía de la provincia con asiento en San Carlos de Bariloche, se informa que no se han registrado lesionados por el uso de pirotecnia; como así tampoco han habido heridos por intoxicación (preocupación central para la salud y la seguridad de la población), sobre todo en menores de edad; ni tampoco producto de la apertura de bebidas espumantes (sidras, champagnes, etc.), tan habituales estos. Lamentablemente han habido tres heridos por arma blanca, los que fueron atendido en el Hospital Zonal “Ramón Carillo” y se encuentran fuera de peligro. Además, se han contabilizado dos heridos producto de la imprudencia al volante. Ante estas informaciones y teniendo en cuenta la proximidad del Año Nuevo, la Municipalidad de San Carlos de Bariloche recuerda las recomendaciones para que todos juntos podamos disfrutar de la mejor manera, minimizando los riesgos para la salud teniendo en consideración la geografía en la que habitamos, donde abundan los bosques y zonas sensibles a la propagación del fuego. Además del peligro para la salud de pequeños, adultos y animales se hace mención una vez más la prohibición de comercializar productos de pirotecnia y cohetería en todo el ejido municipal. Es importante mencionar la plena vigencia de la Ordenanza N° 676-CM-96, que establece: “en el ámbito del ejido urbano de la Municipalidad de Bariloche se prohíbe: la tenencia, fabricación, comercialización, depósito y venta al público mayorista o minorista o uso particular de todo tipo de elemento de pirotecnia y cohetería, sea este o no de venta libre y/o fabricación autorizada”. Trabajadores municipales de la Dirección de Inspección General (en conjunto con personal policial de la Provincia de Río Negro), se encuentran realizando controles en los distintos barrios de nuestra ciudad. Asimismo se comunica a vecinos y turistas que en caso de detectar material pirotécnico, el mismo será secuestrado por el personal de la mencionada dependencia y será pasible, además, de infracciones y hasta clausura del comercio de acuerdo a la Ordenanza N° 2375-CM-12. El municipio también solicita extremar las precauciones en relación a los accidentes que usualmente ocurren con la apertura de botellas con bebidas espumantes (sidras, champagnes, etc.). Como además se aconseja evitar los excesos en la ingesta de alcohol. Si va a conducir, no beba, establezca un conductor designado. Por otra parte, es importante recordar que el alcohol disminuye los reflejos y la visión al conducir; por lo que se advierte la peligrosidad de beber alcohol y guiar un vehículo. Evitemos las desgracias, seamos una comunidad responsable de nuestros eventos. RSS feed Comments