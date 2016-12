La Cámara II del Trabajo rechazó por considerarlo improcedente, el pedido de cinco personas que solicitaron una medida cautelar que ordene al municipio a “suspender o realizar acciones tendientes a amedrentar a los feriantes para que abandonen la calle 25 de Mayo entre Clemente Onelli y John O´Connor”. Personas que manifestaron ser revendedores de diversos productos en la vía pública presentaron un pedido de amparo ante la Cámara II del Trabajo para que, durante el período que lleve su resolución, se emita una medida cautelar para que no se realice ningún tipo de acción por parte de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche que implique el desalojo, secuestro e infracción hacia ellos. Solicitaron, además se ordene la suspensión de los trámites de expedientes radicados en el Tribunal de Falta local originados en “actuaciones labradas a los feriantes en ejercicio de su trabajo”. La Cámara determinó que no están dadas las condiciones para dar continuidad a este pedido ya que, “no queda demostrada la lesión a eventuales derechos constitucionales que pudieran tener (los amparistas), derechos que, reiteramos, no han sido definidos claramente en la presentación”. Tampoco el órgano perteneciente a la justicia advierte que el Municipio haya tenido “una decisión arbitraria e ilegal, y menos aún un ejercicio ilegítimo de la misma, que permita ordenar una medida cautelar que suspenda supuestas acciones que los amedentrarían, o aún más, que ordene la suspensión de trámites administrativos radicados por ante los Juzgados de Falta locales y dispuestos por el Poder Ejecutivo municipal en la órbita de sus competencias, entre las cuales se encuentra regular lo atinente al espacio público, calles, veredas, plazas, etc., las ferias, habilitaciones comerciales, la salubridad e higiene, entre otras”. Por otro lado, destaca que se han dado espacios de diálogo entre las partes, y que desde el municipio se han ofrecido alternativas como el traslado a ferias que estarían dentro del marco dispuesto por el estado local para el desarrollo de esta actividad. RSS feed Comments