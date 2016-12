Karina Loyola elegida la deportista del año de Bariloche

Este viernes (23/12) se llevó a cabo la 38° Cena Anual del Deporte donde todos los años son reconocidos los destacados de cada una de las disciplinas deportistas de la ciudad. Loyola logró el galardón mayor por su desempeño que la llevó a ser parte del seleccionado nacional en los Juegos Paralímpicos Río 2016. Karina Loyola fue la reconocida por su desempeño como atleta este año que termina. Con 26 años, ya cuenta con una vasta experiencia en el lanzamiento de bala y disco que la llevó a participar en los Juegos Paralímpicos 2016 en Brasil, y además obtuvo una medalla de plata en Lanzamiento de Disco y una de bronce en Lanzamiento de Bala en el Grand Prix IPC Berlín 2016. Para el 2017 ya cuenta con las marcas para que nuevos escenarios internacionales la reciban representando a nuestro país. La destacada deportista inició su carrera atlética en el equipo de Actividad Deportiva Adaptada Municipal (ADAM), programa dependiente de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. De la entrega participó el intendendente Gustavo Gennuso, y como invitado especial estuvo presente el ex campeón del mundo de Boxeo Sergio “Maravilla” Martinez, y además el Secretario de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo, Carlos Sanchez; el Subsecretario de Deportes, Daniel Ljungberg; y Andrea Laskai -quien introdujo a Karina en el mundo del deporte, siendo parte del equipo ADAM. Como premio a la Dirigencia, la comisión de Vóley fue la distinguida de este año. Esto por el logro que llevaron a Bariloche a posicionarlo como sede de importantes eventos de carácter internacional como fue el Preolímpico de Voley con el destacado desempeño del seleccionado nacional Las Panteras que obtuvo un lugar en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y el Sudamericano de Voley masculino sub 21 y el Sub 19. “Maravilla” Martinez fue una de las sorpresas de la noche, quien estuvo presente en uno de los momentos más importantes del deporte de la ciudad. Reconoció que la carrera deportiva no es un camino facil sino que hay que “superar todas las circunstancias”. Recordó que a los 20 años quiso ser futbolista, pero sus condiciones no eran las óptimas, y fue el box el que le dio la oportunidad de llegar a ser campeón del mundo. El intendente Gustavo Gennuso destacó que la mayoría de los presentes “eran personas que nos cruzamos todos los días en las calles de nuestra ciudad, pero que siempre estiran los límites porque buscan la excelencia, con la comprensión de que solo el trabajo en equipo permite alcanzar los objetivos” . Además, agregó “junto a miles de vecinos vamos logrando un trabajo diario que mejora la calidad de vida de toda la comunidad. Es en el deporte donde descansa uno de los pilares que sostiene la esperanza de una sociedad más solidaria. Es allí donde nuestros niños y jóvenes se fortalecen y construyen, más allá de los resultados, como seres humanos solidarios y respetuosos de la vida”. Durante la noche hubo otras distinciones en el marco del 10° aniversario del fallecimiento de José Antonio Jalil, quien fuera el iniciador de esta fiesta deportiva y que además lleva su nombre. Entre estas menciones especiales se encontraban Carlos "Chapa" Aused, director técnico del seleccionado argentino femenino de Handball de Cadetes; Martín "Cepi" Raffo reconocido por su agente deportivo que llevó adelante importantes competencias internacionales de Ciclismo; el Club Puerto Moreno fue destacado por su trabajo con divisiones inferiores de fútbol y por su crecimiento institucional. Por otro lado, se reconoció al equipo “Tercera Juventud” que representó a Río Negro en los Juegos Evita en Córdoba, destacándose en Tejo, Ajedrez y Tenis de Mesa. Cerraron esta ronda de reconocimientos parte de los jóvenes locales que participaron en los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud en Noruega. Los deportistas premiados en cada una de las disciplinas deportivas fueron: Danna pastene (atletismo), Nazareno Pereyra (ajedrez), Karina Loyola (atletas especiales), Miguel Radomich (automovilismo), Paulina Lázar (basquet), Mateo Delmastro (badminton), Saúl Huenchul (boxeo), Julio Castañeda (biathlón), Martín Raffo (ciclismo), Francesca Baruzzi (esquí), Facundo Navarro Guastelli (hockey), Francisco Haag (judo), Daniel Samper (fisicoculturismo), Franco Sanders (fútbol federado), Hernán Pino (fútbol libre), Alejandro Basabez (futsal), Delfina Chale (gimnasia), Eduardo Bonadeo (golf), Juan Cruz González (handball), Daniela Silva (levantamiento de pesas), Luciana Jara (mma), Cristian Arriegada (motociclismo), Ana Huusmann (natación), Alejandra Arenas (patín), Bautista Rivas (pelota paleta), Guillermo García (pruebas combinadas), Franco Dal Farra/Lucía Embrioni/Juan Nehuen Huenchual (remo), Agustín Manza Quinteros (rugby), Matías Schmitt (snowboard), Daniel Lomaglio (squash), Gabriela Colilaf (taekwondo), Luciano Berger (tenis), Aldana González (tenis de mesa), Juana Mazzuchelli (voley) y Greta Librera (waterpolo). 