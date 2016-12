A raíz de las intensas recorridas por parte del intendente Gustavo Gennuso, coordinadas por la Subsecretaria de Protección Civil para escuchar y dialogar con los vecinos de nuestra ciudad, de conocer las distintas realidades de los barrios, sus miedos y necesidades; la gestión municipal ha implementado respuestas a través visitas a los barrios con la inclusión de integrantes de la justicia y de las fuerzas de seguridad para que los vecinos puedan expresar a los actores principales sobre el tema seguridad, la realidad que viven respecto a este tema. Es importante mencionar que, si bien la seguridad de los ciudadanos es competencia provincial y nacional, la comuna no se ha permitido estar ajeno a esta coyuntura habida cuenta del compromiso asumido con los vecinos. Por tal motivo, y siempre con el objetivo primordial de brindar bienestar a los vecinos, se han generado a través del trabajo en conjunto entre el Ejecutivo municipal y los concejales, las herramientas y políticas de Estado necesarias en defensa y resguardo de los mismos. Ya se aprobó en el Concejo Municipal la ordenanza presentada por el Ejecutivo Municipal, para el llamado a licitación, con una inversión de casi 4 millones de pesos, para la adquisición de 35 nuevas cámaras para videovigilancia. Las cámaras se incorporarán a las ya existentes del Centro de Monitoreo municipal. “Tienen infinidad de prestaciones, no sólo para detectar delitos sino otros hechos, como accidentes e incendios”, valoró el director de Seguridad Ciudadana municipal Raúl Quinteros, dependiente de Patricia Díaz, Subsecretaria de Protección Civil. El proyecto de licitación pública nacional para adquirir otras 35 cámaras de videovigilancia fue presentado por el intendente Gustavo Gennuso y el jefe de Gabinete Pablo Chamatrópulos, y elaborado con la colaboración de la subsecretaria de Protección Civil Patricia Díaz y el director de Seguridad Ciudadana Raúl Quinteros. Los artefactos son domos de 360 grados de cobertura, antivandálicos, con un software de parámetros de búsqueda, visión nocturna y visión térmica. Con un presupuesto previsto de 3.963.511 pesos, la iniciativa explica que el sistema de videovigilancia “ofrece múltiples resultados en beneficio de la seguridad pública” vinculados no sólo a la detección y prevención de posibles delitos, sino también como “una nueva herramienta de control vehicular en las políticas de seguridad vial” y con un “alto poder de disuasión”. El titular de Seguridad Ciudadana, Raúl Quinteros, subrayó que el objetivo de ampliar el sistema se enmarca a una política pública que concibe la seguridad como algo más amplio que el concepto tradicional que la vincula al delito. “La cámara es una herramienta que, bien usada, tiene infinidad de prestaciones que trascienden lo que muchos piensan como la «cámara de Gran Hermano» que ve todo lo que hacemos —explicó—; la gente lo asocia hoy únicamente con el tema de la seguridad y el delito, pero hoy por hoy permite muchas aplicaciones, desde poder controlar el estacionamiento o las infracciones de tránsito hasta detectar y asistir en accidentes, incendios o situaciones de violencia de género. No hay que mirarlo sólo como una cuestión de control y seguridad en el sentido tradicional”. Y añadió que el objetivo, desde la Dirección de Seguridad Ciudadana, es “poder otorgar herramientas para direccionar las políticas públicas del Municipio y la Provincia que son a mediano y largo plazo, y no solamente pensar en una cámara, un patrullaje y mayor presencia policial, que en algunas situaciones pueden dar resultado, pero en otras necesitamos otras respuestas porque hay involucradas otras problemáticas sociales”. Para evaluar el funcionamiento del sistema de videovigilancia, y estudiar todas sus posibles aplicaciones, el equipo técnico del área municipal está confeccionando un relevamiento estadístico trimestral para poder hacer análisis comparativos. “En los últimos dos meses, solamente con nuestras cámaras, detectamos casi 400 hechos de todo tipo. Es muchísimo, teniendo en cuenta que la cantidad de cámaras no es mucha para una ciudad de más de 140 mil habitantes, 200 km cuadrados de extensión y un parque automotor de más de 60 mil vehículos, y que están concentradas solamente en la zona céntrica”, precisó Quinteros. En esos casi 400 hechos, en el 85% la acción que se tomó fue de prevención: “A través de las cámaras y con la preparación que tienen los visualizadores, pudimos detectar situaciones antes de que deriven en un delito o un accidente, dar aviso y coordinar una rápida respuesta con la Línea 103 de Protección Civil”, contó. Actualmente, el Centro de Monitoreo municipal trabaja en estrecha vinculación con las fuerzas policiales y el Poder Judicial. El área responde entre 45 y 50 oficios judiciales por mes, ya que el registro de las cámaras guarda los parámetros de seguridad homologados por Nación y, así, sus imágenes pueden ser admitidas como evidencia en procesos judiciales. Quinteros destacó que “nos pusimos como objetivo contestar en el día todos los requerimientos que tengamos desde las comisarías y la Justicia”. Con la nueva compra de cámaras, el sistema de videovigilancia se ampliará aproximadamente en un 500% en esta primera etapa. De todas maneras, el director de Seguridad Ciudadana consideró clave la ubicación consensuada de los nuevos puntos de instalación, ya que “el objetivo no es poner una cámara en cada esquina, porque tampoco tiene sentido, sino cerrar circuitos, así ante una situación o alerta podemos hacer un seguimiento”. En ese sentido, la Dirección viene trabajando en profundidad con tres sectores: el Poder Judicial y los fiscales, el personal policial —que también tiene estadísticas de las distintas jurisdicciones— y con los vecinos, a través de múltiples reuniones con las juntas vecinales a lo largo de los últimos meses. Además, la ordenanza vigente que regula el sistema de videovigilancia también establece parámetros sobre la ubicación de las cámaras. Por otra parte, Quinteros precisó que, en simultáneo, ya se avanza con un proyecto que también contribuirá a ampliar el sistema, y que involucra por un lado a las juntas vecinales y por otro al sector privado de la ciudad, para la adquisición de más cámaras que sean compatibles con el centro de monitoreo, y que permitan incrementar el rango de cobertura. Estas acciones son el resultado del trabajo realizado entre las distintas áreas y dependencias municipales, además de la labor llevada adelante por los ediles de la ciudad, para que vecinos y vecinas de San Carlos de Bariloche tengan la tranquilidad que se merecen. Es política de Estado, instrumentada por decisión del intendente Gustavo Gennuso, el acercamiento a las problemáticas de los barrios, escuchando a los ciudadanos y poner el esfuerzo, los recursos y las herramientas para la solución de los mismos.