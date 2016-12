La Oficina Municipal de Información y Defensa al Usuario y Consumidor (OMIDUC) y la Cámara de Comercio de Bariloche recuerdan la vigencia de normativas con relación a la venta y compra de juguetes, que resguardan la seguridad y la salud de los destinatarios de los productos. Guillermo Perea, Director de la OMIDUC, y Claudio Cabaleiro, referente de la Cámara de Comercio local se reunieron con el objetivo de articular acciones con motivo del lanzamiento de una campaña de información sobre recomendaciones estipuladas en la normativa vigente, y que se basan principalmente en la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor, y en las Resoluciones 163/2005 y 851/98, y que se deben tener en cuenta al momento de la adquisición de estos productos, tanto por los comerciantes como por los consumidores. “La idea no es infraccionar sino generar conciencia de las responsabilidades ante la venta o la compra de un producto que está destinado principalmente a los niños, y que hacen a la salud y a la seguridad de ellos”, aseguró Perea. “Esto es un trabajo conjunto que llevamos adelante con el objetivo de prevenir situaciones incómodas y que hacen, en la mayoría de las veces, al desconocimiento de las normativas”, agregó Cabaleiro. En principio se recuerda lo establecido en la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor, en su artículo 4, con relación a la obligatoriedad para “quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, 0deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos”. Mientras que el artículo 5 indica que “un producto seguro es el que -utilizado en condiciones normales o previsibles de uso- no presenta peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores”. En ese sentido, principalmente hay que prestar atención a tres cosas: a) el etiquetado de advertencia; b) las instrucciones de uso y c) la indicación de una edad mínima recomendada (y si es o no necesaria la presencia de un adulto mientras el niño juega). Por lo tanto, se recomienda que a la hora de comprar juguetes se tengan en cuenta los requisitos principales de seguridad con los que los productos deben cumplir. Estos son: – El nombre y/o la razón social y/o la marca, así como la dirección del fabricante o de su representante, deben ir colocados, por regla general, de forma visible, legible e indeleble sobre el juguete o sobre el embalaje. – Las advertencias, indicaciones y precauciones de empleo deben estar redactadas en forma clara, eficaz y completa en idioma nacional. – Los juguetes destinados a niños menores de 3 años deben tener un tamaño tal que impida que sean tragados y/o inhalados (hay que buscar en el embalaje o manual si figura la advertencia: “No es conveniente para niños menores de 36 meses”. – El contacto con los bordes no debe presentar riesgos de lesiones corporales. v – Todos los juguetes deben estar hechos con materiales que no se quemen con una llama o chispa, y que no sean inflamables. – No debe existir peligro de asfixia. – La tensión eléctrica de los juguetes que funcionen con electricidad no podrá exceder de 24 voltios y ninguna pieza del juguete llevará más de 24 voltios. – Las bicicletas y juguetes para usar al aire libre no deben tener óxido. – La pintura debe estar libre de plomo y las tinturas tener la condición de atóxicas. Tales atributos deben figurar en las etiquetas ( Fuente: Cámara Argentina de la Industria del Juguete www.caijuguete.com). -Se debe revisar si el juguete cuenta con el certificado de seguridad y los datos del fabricante o importador para poder contactarlo en caso de necesitarlo. -Otro dato que resulta decisivo es si el juguete cuenta con el certificado correspondiente de ftalatos (sustancia que puede ser tóxica para la salud si no se controla). RSS feed Comments