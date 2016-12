La Municipalidad de Bariloche informa que el segundo llamado a concurso externo para cubrir el cargo de Jefe de Departamento de Medicina Laboral de la comuna se extendió hasta el 23 de diciembre. Para postularse, los interesados deberán presentar hasta este viernes 23 de diciembre inclusive, en sobre cerrado —en Mesa de Entradas Nº 1 del Centro Cívico, de 8 a 13 hs—, la siguiente documentación: - Curriculum Vitae firmado en todas sus hojas - Fotocopia del título - Certificación de la matrícula habilitante - Libre de Deuda Municipal unificado - Declaración jurada de no tener juicios pendientes con el Municipio - Certificado de antecedentes de la Policía de Río Negro - Presentación del plan de trabajo El sobre debe estar dirigido a: "Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche - Referencia «Concurso Jefe del Departamento Medicina Laboral»”. Los requisitos para cubrir el cargo son: poseer título universitario médico/a, preferentemente especialista en medicina laboral, con residencia en medicina general, clínica-médica y/u ortopedia y traumatología. En caso de no poseer la especialidad en medicina laboral, se requiere contar con el compromiso para su realización en el plazo a establecer. Los costos económicos de dicha formación serán asumidos por el Municipio y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM). Además, se requiere estar matriculado en el Consejo Provincial de la Salud Pública de la Provincia de Río Negro, poseer experiencia demostrable en medicina en instituciones del Estado y en conducción de equipos de trabajo, y conocimiento de la siguiente normativa: - Carta Orgánica Municipal - Ordenanza Nº 137-C-88 Estatuto Municipal - Resolución SRT 905/2015 - Decreto 1338/96 - Ley Nº19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley Nº 26.485 y su Decreto Reglamentario 1011/2010 - Ordenanza Nº 2245-CM-11 - Resolución Nº 1086-I-11 En cuanto al plan de trabajo, deberá ser a corto, mediano y largo plazo, presentado con tipo de letra Arial, tamaño 12, impreso en hoja A4, con una extensión no mayor a 15 (quince) páginas, entendiéndose por página a cada lado de la hoja. Los postulantes que ameriten para el cargo deberán aprobar el exámen psico-físico, previo a su designación. La normativa a estudiar (en formato PDF para descargar) puede encontrarse en la página web oficial de la Municipalidad, en este enlace: http://www.bariloche.gov.ar/noticia2014.php?noticia=6020. También puede encontrarse ingresando al sitio www.bariloche.gov.ar y entrando al menú Institución > Información Pública > Concursos y Licitaciones. El primer llamado a Concurso Externo de Oposición y Antecedentes para el cargo de Jefe del Departamento de Medicina Laboral fue declarado desierto por la Junta Examinadora, que consideró que los postulantes no reunían la totalidad de los requisitos solicitados. Por esa razón, se convocó luego a un segundo llamado a concurso con algunas modificaciones en dichas condiciones, considerando “imperioso (…) optimizar el funcionamiento del servicio de Medicina Laboral” ya que “la diversidad e importancia de tareas que impone dicho cargo determina que sea imprescindible contar con personal permanente”. RSS feed Comments