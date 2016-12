En el día de hoy, en el salón “Eva Perón” del Congreso de la Nación se reúne la Comisión Bicameral, oportunidad en la que se tratará el veto parcial a la ley de jubilación de veteranos de guerra ya que imprevistamente, el presidente de la Nación vetó uno de los artículos; puntualmente el que garantiza un piso de dos jubilaciones mínimas. Odarda adelantó que asistirá para reclamar el rechazo de ese veto acompañando a los veteranos de guerra de Malvinas de todo el país que concurrirán. “Esta medida del gobierno es una afrenta hacia nuestros héroes de Malvinas”, sostuvo la legisladora nacional. La Ley de Jubilación Anticipada para ex combatientes de Malvinas permitía a aquellos veteranos que participaron del conflicto entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y a los que realizaron efectivas acciones de combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) jubilarse a los 53 años habiendo realizado 10 años de aporte. Están contemplados los soldados de conscripción y personal civil, y es un beneficio optativo, es decir, que no es obligación que se jubilen aunque cumplan con los requisitos establecidos en la legislación. La norma vetada ahora debe volver al recinto y con los 2/3 los legisladores pueden insistir con el texto original. A la medida que fue sancionada por el Congreso el 16 de noviembre pasado se le eliminó la "garantía" de cobro de dos jubilaciones mínimas al momento del retiro, que fue uno de los reclamos fundamentales para los ex conscriptos que no pudieron reinsertarse en el mercado laboral o trabajaron "en negro" tras el conflicto bélico. El decreto del ejecutivo, "observó" el artículo N°3 de la ley 27.329, que estipulaba que aquellos que pidan la jubilación anticipada "en ningún caso, el haber resultante podrá ser menor que el equivalente a dos (2) jubilaciones mínimas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)". “Esta “observación” del Ejecutivo genera un perjuicio económico a los veteranos de guerra porque no les garantiza un piso de dos jubilaciones mínimas. Esto tiene un costo fiscal muy bajo. Calculamos 400 millones de pesos por año que no es nada comparado con lo que vivieron e hicieron los ex combatientes”, había dicho el Diputado Nacional Guillermo Carmona, uno de los autores de esa medida. Por su parte, Odarda indicó que “Los veteranos calculan que son entre 4 mil y 10 mil las personas que podrán apelar al mecanismo de jubilación anticipada”. RSS feed Comments