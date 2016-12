La Municipalidad de San Carlos de Bariloche, con la colaboración de la justicia, incautó gran cantidad de mercadería de dudosa procedencia, la que era comercializada en la zona de Onelli y 25 de Mayo. El martes (20/12) por la mañana en la Sala de Situación de Municipio, con la presencia del jefe de Gabinete municipal, el juez de faltas Gustavo Contín; la Asesora Letrada, Natacha Vázquez; Marcela Gómez Abdala de Asesoría Letrada; Rubén Guzmán, director de Inspección General y Pablo Anfuso de Inspección General de la comuna, brindaron detalles al respecto del operativo llevado adelante. Pablo Chamatrópulos destacó que “este es un proceso de ordenamiento de la vía pública que se está haciendo desde enero (2016)”; además de resaltar el trabajo en conjunto mencionando que “se está trabajando entre distintos sectores, porque esto es una incautación de mercadería muy importante que ha sido posible con el trabajo en equipo de todos: Inspección General, Legales de este municipio y el juez de faltas municipal, Gustravo Contín”. A modo de introdución, analizando los pasos que se han seguido en este sentido, Marcela Gómez Abdala manifestó que “esto tiene que ver con un proceso que empezó ya hace varios meses. La idea fue empezar por un lugar emblemático de la venta ambulante como es Onelli y 25 de Mayo. Se trabajó desde todas las áreas del municipio, se convocó a todos los feriantes, se mantuvieron durante muchos meses reuniones con cada uno de ellos, y así se fue llegando a un acuerdo para que puedan adecuerse a la normativa” También aclaró que este “es un proceso que viene de menos a más. La idea es que primero salgan de la calle y se reubiquen en los predios que se fueron adquiriendo.” “Ell 90% de los feriantes se reubicaron en los predios que se habilitaron a tal efecto y hay un 10%, más o menos, que todavía no se han readecuado.” Vale destacar que la mercadería decomisada pertenecía a este 10%. Rubén Guzmán, titular del área de Inspección General de la comuna, explicó el procedimiento: “a raíz de un proceso de fiscalización permanente que se realiza en el área, trabajos de preparación para investigar cual es la metodología con la que se ingresa mercadería a la ciudad, se advirtió que en una vivienda que no era usada como tal, tenían mercadería de todo tipo para la reventa. La vivienda no estaba habitada, sino que solamente había mercadería para la venta. “El cuerpo de inspectores hizo el trabajo previo de fiscalización, luego se pide a la justicia la orden de allanamiento judicial para llevar adelante el proceso.”, finalizó Guzmán. Por su parte, el juez de faltas de Bariloche, Gustavo Contín recalcó la actividad por parte del municipio “en cuanto al control, regulación y liberación de la vía pública, que es una tarea de competencia mía el tratar de que eso se mantenga. Pero si no hay un acompañamiento por parte del Ejecutivo se hace muy difícil. Y algo que noto es que realmente hay una voluntad de solucionar esos temas.”. RSS feed Comments