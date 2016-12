La Agrupación Cordillera que conduce la Senadora Silvina García Larraburu llevó a la Escuela Rural N° 322 del paraje de Fita Miche ropa de abrigo, alimentos no perecederos, calzado, pan dulce solidario y regalos para todos, que entregó Papá Noel en medio de mucha alegría y emoción. A 220 kilómetros de Bariloche está ubicado el paraje de Fita Miche denominado así por algunos pobladores en referencia a un gran árbol de miche ubicado en su entrada. Hace un par de años el gobierno nacional distinguió por su dedicación y compromiso al maestro rural Jorge Quesada quien ya lleva muchos años en Fita Miche al frente de este establecimiento educativo y comparte a diario, no solamente la educación de sus alumnos sino además, las situaciones que se viven dentro de los núcleos familiares. Quesada señaló que "hoy es un día de profunda alegría en la escuela, esperábamos la visita de Papá Noel; los niños saben que cuando vamos a tener una actividad organizada por Silvina algo lindo sucederá". "Hoy cumplieron una etapa en su educación cuatro alumnos que comenzaran su vida de estudiantes en la secundaria, sé que en estas épocas abundan los actos en las escuelas pero para nosotros no es un detalle más, ya que los egresados han estado en la institución desde los cuatro años", expresó Jorge, quién no pudo evitar la emoción. Agregó: "Perdón pero no es fácil, se criaron en esta aulas y sin duda se va una parte de nuestras almas". Papá Noel se llevó todos los aplausos, con su bolsa roja cargada de regalos fue llamando a cada uno de los niños para darle su presente, los más grandes tampoco se privaron de saludar y sacarse fotos con el personaje navideño. Al terminar la jornada, abundaron los abrazos y besos de despedida, las manos en alto de alumnos y padres frente a la escuela quedaron atrás luego de haber vivido un día distinto en una escuela hogar del territorio rionegrino. RSS feed Comments